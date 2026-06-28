İcradaki dosya sayısı 25 milyonu aştı

Enflasyon karşısında eriyen gelirler sebebiyle temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartıyla karşılamak zorunda kalan milyonlarca kişi, borcunu ödeyemediği için bankaların ve finans kuruluşlarının takibine düşüyor.

Bankacılık verileri, bireysel borçlulukta hem toplam borç bakiyesinin hem de takibe düşen alacakların hızla arttığını ortaya koyuyor. (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) BDDK verilerine göre, 19 Haziran itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplamı 6 trilyon 483 milyar liraya yükseldi. Bankaların yasal takibe aldığı bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 312 milyar liraya ulaşırken, varlık yönetim şirketlerindeki 132 milyar liralık batık alacakla birlikte sorunlu borçların toplamı 440 milyar lirayı aştı. UYAP verilerine göre ise yılın ilk altı ayında icra ve iflas dairelerine 4 milyon 929 bin yeni dosya gelirken, derdest dosya sayısı 25 milyon 419 bin 757’ye yükseldi. Haber Merkezi

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