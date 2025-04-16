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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

ABD, Yemen-Kamaran Adası'na 15 hava saldırısı düzenledi

16 Nisan 2025, Çarşamba 08:39
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda konuya ilişkin haber yayımlandı.

Haberde, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların can kaybına neden olup olmadığına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Ayrıca ABD'nin Yemen'in güneyindeki el-Beyda'ya bağlı ez-Zahir bölgesine de saldırı düzenlendiği aktarıldı.

ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinin Al Salim bölgesine de 3 hava saldırısı düzenlendiği, Saada'nın çevresinin de hedef alındığı kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Amran'a bağlı Harf Sufyan bölgesinin de ABD savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

AA

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