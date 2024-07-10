Aç bırakmak da soykırımcı şiddet

BM raportörleri: İsrail’in Filistin halkına yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma operasyonunun bir tür soykırımcı şiddet olduğunu ve Gazze’de kıtlığa yol açtığını ilan ediyoruz.

Birleşmiş Milletler bağımsız uzman ve özel raportörleri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken kıtlığın tüm bölgeye yayılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Aralarında gıda hakkı özel raportörünün de olduğu 11 bağımsız uzman ve raportör, son dönemde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinin, kıtlığın Gazze Şeridi’nin tamamına yayıldığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmadığını belirtti. Uzmanların açıklamasında, yetersiz beslenme ve yeterli sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle hayatını kaybeden çocukları hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: “Gazze’nin merkezinde tıbbi tedaviye rağmen bu çocukların açlıktan ölmesiyle birlikte, kıtlığın Gazze’nin kuzeyinden orta ve güney Gazze’ye yayıldığına şüphe yok. İsrail’in Filistin halkına yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma operasyonunun bir tür soykırımcı şiddet olduğunu ve Gazze’nin tamamında kıtlığa yol açtığını ilan ediyoruz. Uluslararası toplumu, insani yardımın karadan ulaştırılmasına öncelik vermeye, İsrail’in kuşatmasını sona erdirmeye ve ateşkes sağlamaya çağırıyoruz.” AA

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