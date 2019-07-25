Afganistan'da bir saldırı daha: 10 ölü

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti. Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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