BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, İnsanî İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Orta Doğu’da durum başlığı altında Filistin meselesini görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

Gazze’de Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının sivil kayıpları azalttığını ve insanî yardıma erişimde bazı engelleri ortadan kaldırdığını savunan Fletcher, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararının ve 20 maddelik planın “bundan çok daha fazlasını” sağlamayı amaçladığını belirtti. Fletcher, bugün Gazze’deki Filistinlilerin İsrail’in sınırlamaları sebebiyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi. Fletcher, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da yaşananlara da değinerek, “Orada, on yıllardır, İsrailli yetkililerin Filistinlileri göç ettirme ve ayrımcı politikaları ile karakterize edilen süregelen bir kötüleşme hızla ivme kazanıyor” şeklinde konuştu. AA

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