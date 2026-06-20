Yapılandırma değil, tefeci faizi

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Resmî Gazete’de vergi borçlarıyla ilgili yayınlanan tebliğin aslında bir yeniden yapılandırma tebliği olmadığını, bir tecil ve taksitlendirme uygulaması olduğunu belirterek, “6 yıl boyunca diyorlar ki esnafa yüzde 29 senden faiz alacağım. Yeniden yapılandırma adı ama aslında tecil ve faizli bir taksitlendirme, başka bir şey değil” dedi.

Ali Babacan esnafın yüzünü güldürecek yapılandırma formülünü ise şu şekilde açıkladı: “Yapılandırmanın formülü basittir, uygulanmıştır, tescil edilmiştir, herkes de memnun olmuştur ve tahsilat da yapılmıştır. Ne yapacaksınız? Borcun üzerindeki faizi sileceksiniz. Ana parayı enflasyona endekslenip bugüne getireceksiniz. Dondurup bir yıl ödemesiz üç yıla yayacaksınız. Artık üzerine faiz maiz de eklemeyeceksiniz. Birikmiş borç ancak böyle ödenir. Ödeme kolaylığı sağlanmadan birikmiş borç ödenmez, kapanmaz.” Ankara - Mehmet Kara

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