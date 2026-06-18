Kırmızı et fiyatlarına zam

Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketler üzerinden daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulan kırmızı et ürünlerine yüzde 24 ila 28 arasında zam yaptı.

Beyaz et sektöründe “haksız fiyat artışı” ve “piyasa dengesini bozucu faaliyet” iddialarıyla yürütülen soruşturma sürerken, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) uygun fiyatlı et satış tarifesinde değişikliğe gidildi. Ağustos 2025’ten bu yana sabit kaldığı belirtilen kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarına yüzde 24 ila 28 arasında zam uygulandı. Daha önce kilogramı 485 liradan satılan kıymanın yeni fiyatı 600 liraya yükselirken, 510 liradan satılan kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 650 liraya çıktı.Piyasadaki güncel fiyatlarda ise kıymanın kilogram fiyatının 600 ila 1000 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatının ise 800 ila 1200 lira arasında değiştiği belirtiliyor. Haber Merkezi

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