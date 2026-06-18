"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Kırmızı et fiyatlarına zam

18 Haziran 2026, Perşembe 23:36
Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketler üzerinden daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulan kırmızı et ürünlerine yüzde 24 ila 28 arasında zam yaptı.

Beyaz et sektöründe “haksız fiyat artışı” ve “piyasa dengesini bozucu faaliyet” iddialarıyla yürütülen soruşturma sürerken, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) uygun fiyatlı et satış tarifesinde değişikliğe gidildi. Ağustos 2025’ten bu yana sabit kaldığı belirtilen kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarına yüzde 24 ila 28 arasında zam uygulandı. Daha önce kilogramı 485 liradan satılan kıymanın yeni fiyatı 600 liraya yükselirken, 510 liradan satılan kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 650 liraya çıktı.Piyasadaki güncel fiyatlarda ise kıymanın kilogram fiyatının 600 ila 1000 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatının ise 800 ila 1200 lira arasında değiştiği belirtiliyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD-İran arasında yeni anlaşma

    Satın alma gücümüz yara aldı

    Kırmızı et fiyatlarına zam

    AB yolu demokratik reformlardan geçer

    İran: Savaşı biz kazandık

    Gazetecilik suç değildir

    Konut satışları Mayıs ayında sert düştü

    Kâbe’nin örtüsü yenilendi

    Hicrî yılı İbrahim Camii’nde karşıladılar

    Hukukun üstünlüğü sağlanmalı

    BAE'de de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı

    Filipinler'deki depremde ölü sayısı 78'e yükseldi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Kur’ân’dan ilhamla 84 eser

    Pakistan: Mutabakat metni elektronik olarak imzalandı

    İslâm dünyasına çağrı

    1 Temmuz’da zam yapmamak kul hakkıdır

    BM’den Yemen uyarısı

    Sosyal medya, birinci haber kaynağı oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.