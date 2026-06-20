Lübnan’a saldırılar karşısında Hürmüz Boğazı’nı kapatacak

İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarını devam ettirmesi sebebiyle Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran devlet televizyonu, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’nın Hürmüz Boğazına ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, ABD’nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan’ın güneyinden çekilmemesi sebebiyle Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bunun ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." ifadesine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.