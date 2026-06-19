Asgarî ücrete ara zam tartışması

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürüyor. Ekonomi uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, ocakta belirlenen ücretin resmî enflasyon karşısında yüzde 16 dolaylarında eridiğin söyledi.

“Ara zam yaparsak enflasyon artar” ifadelerini de değerlendiren Toptaş, “Kamuoyunda ve ekonomi çevrelerinde iki karşıt görüş var. Enflasyonu arttırıyor ama bu 28 bin lira mı enflasyonu arttırıyor? Lüks alışveriş merkezlerini görüyoruz, restoranları görüyoruz, buralarda alışveriş yapan insanları görüyoruz. Eğer enflasyonla mücadele etmek istiyorsan bunların talebini kırabilecek şeyler yap. Bunlardan vergi al. Dolaylı vergilerin rolünü azalt. Bir kilo şeker aldığınız zaman ne kadar zengin de olsanız, fakir de olsanız aynı KDV’yi ödersiniz. Bir başka yaklaşım da kamuda tasarruf olmadığı yönünde. Kamuda çalışan sayısı 6 milyona doğru gidiyor. Burada verimlilik var mı? Kamudan da tasarruf yapılarak enflasyon aşağı çekilebilir. O sebeple asgarî ücret enflasyonun tek sebebi değil..” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka