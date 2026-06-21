Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahman’dan izin almış olanlardan başka hiç kimse o gün şefaat edemez. Meryem Suresi: 87 HADİS: Dünyanın gayr-ı meşru işlerinde akıl zarar kaynağıdır, din işlerinde kullanılan akıl ise sevinç kaynağıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2933

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.