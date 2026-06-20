"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

"Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"

20 Haziran 2026, Cumartesi 10:10
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir operasyonun, ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen operasyon gibi kısa sürede tamamlanmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu belirtti.

ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, Küba’ya yönelik olası bir operasyonun ihtimalini ve sonuçlarını değerlendirdi.

Trump, başkanlığının ikinci döneminde ABD askeri gücünü kıta Amerika'sına yayma isteğini ortaya koyan görüşlere yer vererek, olası bir Küba işgalinin, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakika içinde alıkonulmasına benzeyebileceğini söyledi.

Küba’ya yönelik olası bir operasyonun Venezuela misyonuna benzer şekilde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "Muhtemelen mümkün." yanıtını verdi.

Venezuela ve Küba'yı kasteden Trump, "Bu yerler birbirine yakın. Oysa İran'a bakarsanız, çok uzun bir yolculuk. Biliyorsunuz, o bölgeye birkaç kez uçtum ve bununla ilgisi yok ama 18 saat uçuyorsunuz, çok uzun bir süre uçuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İran ile yaşanan çatışmanın çözümünün daha uzun sürdüğünü belirten Trump, bunun sebebini İran'ın daha güçlü bir orduya sahip olması ve uzak bir konumda bulunmasına bağladı.

Trump, "Venezuela'nın petrolü var, Küba'nın yok. Küba'nın güzel toprakları ve güzel bir kıyı şeridi var." diye konuştu.

Küba'ya yönelik olası bir operasyon konusunda doğrudan yanıt vermekten kaçınan Trump, Küba kökenli ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

İran'la mutabakatı, Tahran'ın "koşulsuz teslimiyeti" olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile üzerinde anlaşılan mutabakat zaptına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, ortaya çıkan sonucun İran açısından "koşulsuz teslimiyet" ve "rejim değişikliği" anlamına geldiğini öne sürdü.

Trump, "Aslında muhtemelen koşulsuz teslimiyettir. Bence öyle. Bakın, orduları yok, sahip oldukları 159 geminin hepsi denizin dibinde." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mutabakat zaptını beğenmeyen Cumhuriyetçi siyasetçilere de değinen Trump, "Eskiden saygı duyduğum bazı kişilere artık saygı duymuyorum. Onlar katı görüşlüler.” diye konuştu.

İran ile savaşın uzamasının dünya çapında bir bunalıma sebep olabileceğini savunan Trump, saldırıların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini ve petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğini ifade etti.

Trump, röportajında, Büyük Buhran ile özdeşleşen 31. ABD Başkanı Herbert Hoover'a benzemek istemediğini dile getirerek, İran'a karşı eski ABD Başkanı Barack Obama'dan daha sert bir tutum sergilediğini savundu.

Obama döneminde İran ile imzalanan anlaşmayı feshetmemiş olması halinde Tahran'ın çoktan nükleer silaha sahip olacağını ve komşu ülkelere saldıracağını öne süren Trump, bu yöndeki iddiasını yineledi.

Öte yandan Trump, Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nde kullandığı "Patron benim" ifadesini şaka amacıyla söylediğini belirterek, "İçeri girdim, bu liderlere baktım ve 'patron benim' dedim, hatırlıyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki bu bir şakaydı. Bunu tüm dünyaya taşıdım. İnanamıyorum. Sadece şirinlik yapıyordum. Komik. Patron olmaya çalışmıyordum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    Milletin ezan sevinci görülmeye değerdi

    BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?

    Trafik cezaları 100 milyara yaklaştı

    Vance’ten İsrail’e: Sizi Trump’tan başka seven yok

    Kalkınmanın temel şartı hukuk güvenliğidir

    Asgarî ücrete ara zam tartışması

    Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım binasına saldırdı

    ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'a saldırdı: 18 kişi öldü

    YKS'de ilk oturum yarın yapılacak

    İsrail insanlığın düşmanı

    ABD-İran arasında yeni anlaşma

    Satın alma gücümüz yara aldı

    Kırmızı et fiyatlarına zam

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?
    Genel

    Hastane bahçesindeki kabir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor
    Genel

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"
    Genel

    BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum
    Genel

    Milletin ezan sevinci görülmeye değerdi
    Genel

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı
    Genel

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.