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19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

AB yolu demokratik reformlardan geçer

18 Haziran 2026, Perşembe 23:34
Avrupa Parlamentosu’nun 2025 Türkiye raporunda, demokratik reform eksikliğinin Türkiye’nin AB üyelik sürecinde “fırsat penceresini kaçırmasına” yol açtığı ve sürecin Kopenhag kriterlerine bağlı olduğu vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 2025 yılı raporunda, AB genişleme politikasının son zamanlarda yeni bir ivme kazanmasına rağmen “Türkiye’nin demokratik reform eksikliği sebebiyle bu fırsat penceresini kaçırdığı” ifade edildi. 

Reformları yap, AB’ye üye ol

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, Türkiye raporu oylanarak kabul edildi. Sürecin Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu ve herhangi bir tarihle sınırlı olmadığı hatırlatılarak, “Avrupa Parlamentosu, bu kriterlerin karşılanmasının, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların korunmasını, iyi komşuluk ilişkilerini, tüm üye devletlerin tanınmasını, uluslararası hukuka saygıyı ve AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasıyla uyumu güvence altına alan istikrarlı kurumları gerektirdiğini vurgular” ifadelerine yer verildi.

“Beklemek yerine eyleme geçin”

Raporda Türk Hükümeti, “Türkiye’nin AB kapısında ne kadar uzun süre bekletildiği” yakınmak yerine, eyleme geçmesi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik, standartlar, basın hürriyeti ve diğer temel haklar ile iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygı gibi alanlardaki eksiklikleri gidermeye yönelik tedbirler almaya davet edildi. 

Raporda, şu değerlendirme yapıldı: “Avrupa Parlamentosu, Türkiye’deki muhalefet figürlerinin yeniden diyalog kurulması ve katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması yönündeki son çağrılarını dikkate almakta ve bu yenilikçi ve cesur yaklaşıma takdirini ifade etmektedir; ancak Türk Hükümeti’nden somut ve inandırıcı adımlar yoluyla AB yoluna yeniden taahhüt göstermeye istekli olduğuna dair açık bir sinyal gelmedikçe bu yaklaşımı destekleme konusunda şüpheci kalmaktadır.”

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