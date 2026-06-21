Isparta'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde öldü, 5'i ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi. AA

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