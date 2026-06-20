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20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

20 Haziran 2026, Cumartesi 10:47
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin öldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı bilgisi yer aldı.,

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi öldürüldü, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam ölü saysı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

AA

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