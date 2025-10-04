Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa kötülük işleyenler, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut ummadıkları bir yerden kendilerine azabın erişmeyeceğinden emin mi oldular? Nahl Suresi: 45 HADİS: Temizlik imanın yarısıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2610

