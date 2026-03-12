İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

İran’ın BM Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyi’nin sessiz kaldığını belirterek, bu tutumun “siyasî ve taraflı kararlarla saldırganları cesaretlendirdiğini” söyledi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin “siyasî ve taraflı” kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a devam eden saldırılarında şu ana kadar 1,300’den fazla sivilin can verdiğini belirten İrevani, 9 bin 669 sivil yerleşim yerinin de yok edildiğini söyledi. İrevani, “Bu sivil yerlerinin içinde 7 bin 943 konut, 1617 ticari ve hizmet merkezi, 32 sağlık ve ilaç tesisi, 65 okul ve eğitim kurumu, 13 Kızılhaç binası ve çeşitli enerji tedarik tesisleri bulunuyordu” dedi.

Mağdurlar cezalandırılıyor

İrevani, “BM tüzüğü uyarınca uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki birincil sorumluluğuna rağmen, bu ciddi ihlallere göz yumuyor. Bunun yerine, bazı konsey üyeleri mağdurların ve saldırganların rollerini ve konumlarını tersine çevirmeye çalışıyor. Saldırganları ödüllendirmeyi ve mağdurları cezalandırmayı amaçlıyorlar” ifadelerini kullandı.

İrevani, uluslararası topluma, İran halkına karşı bu kanlı savaşı durdurmak için hemen harekete geçme çağrısı yaparak, öte yandan İran’ın halkını, topraklarını ve bağımsızlığını savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını kaydetti.