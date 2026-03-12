Gazze’ye yardım girişi kesildi

Gazze Şeridi’ne yönelik gıda ve insanî yardım sevkiyatının, İsrail’in sınır kapılarına yönelik kısıtlamalarının sürmesi sebebiyle ciddi şekilde azaldığı bildirildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail’in İran savaşı başladığından bu yana Gazze’ye sevkiyatı yüzde 10’a düşürdüğünü belirterek, son dönemde sınır kapılarının son derece sınırlı şekilde çalıştığını söyledi. Sevabite, “Gazze’ye girmesi gereken 6 bin yardım kamyonundan yalnızca 640’ı giriş yapabildi. Bu da gerçek ihtiyacın yüzde 10’unu geçmiyor” dedi. Gazze’deki krizin yalnızca gıda ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sevabite, enerji tedarikindeki sıkıntıların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. İşgali ve saldırıları durdur Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, işgal altındaki Batı Şeria’daki şiddet düzeyinin kabul edilemez olduğunu belirterek, AB’nin İsrail makamlarına Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için acil ve etkili önlemler alması çağrısında bulunduğunu kaydetti. 28 Şubat’tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria’da Filistinlilerin can verdiğini, mülklerinin zarar gördüğünü, geçim kaynaklarının yok edildiğini ve insanların evlerinden çıkarıldığını belirten El Anouni, bu eylemlerin cezasız kalmasının daha fazla şiddeti tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu. AA

