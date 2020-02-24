Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'da düzenlenen karnaval sırasında kalabalığın üzerine araç süren saldırgan 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kassel kentinde yaşanan olayda sürücü gözaltına alındı.

Almanya'nın Kassel kentinde gümüş renkli bir aracın kalabalığın arasına daldığı ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi yaraladığı bildirildi. Saldırganın aracı yaklaşık 30 metre boyunca yayaların üzerine sürdüğü belirtildi. Kassel polisi sürücünün yakalandığı bilgisini paylaştı. Olayın bir terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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