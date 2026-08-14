2 milyon Gazzeli aç ve açıkta - Kış endişesi başladı

Gazze’de yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail saldırılarının gölgesinde açlık ve barınma kriziyle mücadele ediyor. Nüfusun yüzde 90’ından fazlası derme çatma çadırlarda ve enkazlar arasında yaşıyor.

Gazze Şeridi’nde nüfusun yüzde 90’ından fazlasının İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda evlerin yıkılması sebebiyle derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde veya evlerinin enkazında yaşadığı belirtildi. Gazze Şeridi’ndeki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede 18 yaşından küçük yaklaşık 1 milyon çocuk, 108 binden fazla yaşlı ve yaklaşık 47 bin dul bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Gazze’de nüfusun yüzde 90’ından fazlasının yıpranmış ve derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde veya İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazı arasında yaşadığı kaydedildi. Bölgede 120 binden fazla engellinin bulunduğu, bunların yanı sıra on binlerce yaralı ile kanser ve böbrek hastasının, yetersiz beslenen kişinin bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, yaklaşık 65 bin çocuğun anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybettiği belirtildi.

Kış endişesi başladı

Bakanlık, yıpranmış çadırlar ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin bulunmaması sebebiyle kış mevsiminin yaklaşmasıyla krizin daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, çadır, battaniye, yatak, kışlık kıyafet, yalıtım malzemeleri ve ısınma araçlarında ciddi eksiklik bulunduğu, bu malzemelerin çoğunun kullanım ömrünün 6 ayı geçmediği ancak bazı ailelerin bunları yaklaşık 3 yıldır kullandığı kaydedildi.

Sosyal Kalkınma Bakanlığının açıklamasında, uluslararası topluma, arabuluculara, Barış Kuruluna, Gazze’nin yönetimi için kurulan Ulusal Komiteye ve Avrupa Birliğine (AB) insani müdahaleyi güçlendirme ve uygun barınma imkanları sağlama çağrısında bulunuldu. Açıklamada, prefabrik evlerin, hava şartlarına dayanıklı çadırların, yalıtım malzemeleri, battaniye ve kışlık kıyafetlerin Gazze’ye girişinin sağlanması, yerinden edilenlerin bulunduğu kampların rehabilite edilmesi ve ayrıca su ve kanalizasyon hizmetleri ile yağmur suyu tahliye sistemlerinin iyileştirilmesi talep edildi.