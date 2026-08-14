İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 2'si ağır, 11 kişi yaralandı

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

İngiliz Ulaşım Polisinden yapılan açıklamada, Haywards Heath ile Lewes arasında trenin raydan çıktığı bildirildi. Trendeki tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği aktarılan açıklamada, kazada 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerinde büyük çaplı acil durum müdahalesinin sürdüğü ve yaralıların sağlık ekiplerince değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan trenin, Londra Victoria'dan Eastbourne'a giden Southern seferi olduğu bildirildi. South East Coast Ambulance Service​​​​​​​ de trenin raydan çıkmasının ardından "büyük olay" ilan edildiğini duyurdu. Network Rail ve Southern Rail'den yapılan ortak açıklamada da trenin, East Sussex'te Lewes yakınlarında raydan çıktığı, acil servis ekiplerinin olay yerinde olduğu belirtildi. Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı aktarılan açıklamada, yolculara güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve etkilenen bölgede seyahat etmemeleri tavsiye edildi. Açıklamada, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerine müfettiş ekibinin gönderildiği kaydedildi. AA

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