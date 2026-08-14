Motorin 90 TL’ye yaklaşacaktı

Akaryakıtta, milyonlarca araba sahibini şaşkına çeviren, baş döndürücü bir hafta yaşandı.

Motorine, çarşamba gününden geçerli 6,85 TL zam gündeme geldi. Bu zam yapılmadı, motorinde ÖTV sıfırlandı. ÖTV’nin sıfırlanmasıyla perşembe günü önce motorine 9,25 TL indirim, ardından da 8,89 TL zam yapıldı. Motorinin fiyatı, 80 TL’yi aştı. Benzine de 1,52 TL zam yapıldı. Sektör kaynakları, gelecek haftaya kadar akaryakıtta yeni bir fiyat hareketinin beklenmediğini söyledi. Çarşamba gününden geçerli motorine 6,85 TL, benzine 2 TL zam beklendiği açıklandı. Eşel mobil gereğince zam gereksiniminin yüzde 25’i ÖTV’den karşılanacak, kalanı da pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktı. Bu durumda motorine 5,13 TL, benzine 1,50 TL zam yapılacaktı. Bu zamla bir litre motorinin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarak 90 TL’ye yaklaşacaktı. Bu zam yapılmadı, bekletildi. Ankara - Anka

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