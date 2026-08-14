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ABD Büyükelçisi: Korkunç bir terör eylemi

14 Ağustos 2026, Cuma 23:23
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus yakınlarındaki Kusra köyünde İsrailli sivil işgalcilerin günlerdir kuşatma altında tuttuğu Filistinli ailelerin yaşadığı bölgede İsrail ordusu operasyon başlattı.

Batı Şeria kırılma noktasında
Filistinlilere ait bir bina daha işgalciler tarafından yıkıldı
BM: İsrail’in saldırıları 1380’i aştı: Batı Şeria’da işgalci şiddeti tırmanıyor

 

 

 

Yaklaşık bir düzine Filistinli hane evlerinden çıkarılırken, köy “kapalı askeri bölge” ilan edildi ve boşaltılan bazı evler İsrail askerlerince kışla olarak kullanılmaya başlandı. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee bile yaşananları “korkunç bir terör eylemi” olarak tanımladı. . ABD’li büyükelçi, İsrailli yerleşimcilerin aileleri korkutmak ve taciz etmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerin “iğrenç” olduğunu belirterek bu tür davranışların hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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