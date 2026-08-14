Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi - "Kırmızı" alarm devam ediyor!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 273'e çıktı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü David Tamayo, basına yaptığı açıklamada, ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybının arttığını söyledi. Felakette ölenlerin sayısının 273'e yükseldiğini belirten Tamayo, yaralı sayısının 3 bin 824'e, kayıp sayısının ise 377'ye çıktığını bildirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde "kırmızı" alarmın devam ettiğini aktardı. Bu arada Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, son bülteninde Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti. AA

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