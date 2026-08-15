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15 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Nurdan Katreler

15 Ağustos 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

﴿سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ﴾ يعنى "مأموريت، أميرلك ايسه رئيسلك دگل، ملّته بر خدمتكارلقدر." دموقراتلق، حرّيتِ وجدان، إسلاميتڭ بو قانونِ أساسيسنه طايانه‌بيلير.سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Nurdan Katreler

Yani “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 492

 

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