Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ﴿سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ﴾ يعنى "مأموريت، أميرلك ايسه رئيسلك دگل، ملّته بر خدمتكارلقدر." دموقراتلق، حرّيتِ وجدان، إسلاميتڭ بو قانونِ أساسيسنه طايانه‌بيلير.سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ Nurdan Katreler Yani “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 492

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