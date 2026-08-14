"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi

14 Ağustos 2026, Cuma 01:07
AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iktidar partisini kuruluş yıldönümünde eleştirdi. Arınç, “Son zamanlarda benim en çok üzüldüğüm şey kul hakkının çiğnenmesidir” dedi.

AKP’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, partisinin 25 yıllık serüvenini değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revize edilmesi gerektiğini söyledi. AKP’ye “kuruluş ilkelerine dönme” çağrısı yapan Arınç, “Sistemi düzeltin, ehliyete, liyakate, istişareye önem verin” dedi. Arınç, KKM’den Gezi Parkı eylemlerine, Ergenekon davalarından Türkiye’nin dış politika yönelimine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Üzerimizde çok kul hakkı taşıyoruz”

Arınç “Son zamanlarda benim en çok üzüldüğüm şey kul hakkının çiğnenmesidir” diyor ve “helalleşme” çağrısı yapıyor. “Üzerimizde çok kul hakkı taşıyoruz” diyor ve şunları ekliyor: “Ben her topluma girdiğimde ‘Bende hakkı olduğunu düşünen varsa lütfen söylesin helalleşelim’ diyorum. Ama yönetim noktasında bir insan, bu maliye bakanı olur, bir başbakan olur, bir cumhurbaşkanı olur yerine göre aldığı bir yanlış kararla milyonların kul hakkına girmişse o çok kötü.”

İstişare zemininden uzaklaştık

BBC’nin haberine göre Arınç, partinin ilk dönemine referansla, “O günkü birlikte karar almak veya kolektif akıl dediğimiz en azından çok önemli konuları istişare ettiğimiz hallerden çok uzaklaştık” diyor ve ekliyor: “Bu işin doğasında var mı? Bilmiyorum. Yani tek adamlık veya bize özgü bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi bunu gerektiriyor? “Bu kadar yoğun mesaisini sayın cumhurbaşkanımız bilerek ve isteyerek mi karşılıyor? Ondan emin değilim. Yani bir insan keşke yetki ve sorumluluk vererek işleri taksim etse.”

Mevcut sistem revize edilmeli

Arınç’ın en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin oldu. Mevcut sistemin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Arınç, Cumhurbaşkanı’nın çok geniş yetkilere sahip olduğunu belirterek karar alma süreçlerinde daha güçlü denetim ve istişare mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu savundu. AKP’nin ilk dönemindeki karar alma süreçleriyle bugünü karşılaştıran Arınç, partide kolektif aklın zayıfladığı görüşünü dile getirdi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 489
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi

    Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi - "Kırmızı" alarm devam ediyor!

    Wall Street Journal: ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

    İran: İsrail ve ABD'ye ait gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek

    DOA’nın faturası ağır oldu - Suya bir ayda % 40 zam

    1053 öğrenciye Yaz Kur’ân Kursu hediyesi

    Vatandaş yardıma muhtaç

    Çin zulmü sınırları aşıyor

    Fındık üreticisi kaderine terk edildi

    Bahanesi kalmadı

    Konut satışında keskin düşüş

    Ne devlete ne işçiye ödeme yapmış

    Enflasyon hedefi şaştı

    Alihan Kuriş operasyonu

    Elektrikte faturalar katlanacak

    Motorinde ÖTV sıfırlandı

    Gökyüzünde görsel şölen: Perseid meteor yağmuru tefekkür edildi

    Fransa'da kuraklık: 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya

    Avrupa'da tefekkür saati: Güneş tutulması büyük ilgiyle izlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DOA’nın faturası ağır oldu - Suya bir ayda % 40 zam
    Genel

    İran: İsrail ve ABD'ye ait gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek
    Genel

    Wall Street Journal: ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
    Genel

    Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 273'e yükseldi - "Kırmızı" alarm devam ediyor!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.