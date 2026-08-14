25. kuruluş yıl dönümünde Arınç’tan AKP’ye ‘kul hakkı’ eleştirisi

AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iktidar partisini kuruluş yıldönümünde eleştirdi. Arınç, “Son zamanlarda benim en çok üzüldüğüm şey kul hakkının çiğnenmesidir” dedi.

AKP’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, partisinin 25 yıllık serüvenini değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revize edilmesi gerektiğini söyledi. AKP’ye “kuruluş ilkelerine dönme” çağrısı yapan Arınç, “Sistemi düzeltin, ehliyete, liyakate, istişareye önem verin” dedi. Arınç, KKM’den Gezi Parkı eylemlerine, Ergenekon davalarından Türkiye’nin dış politika yönelimine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Üzerimizde çok kul hakkı taşıyoruz”

Arınç “Son zamanlarda benim en çok üzüldüğüm şey kul hakkının çiğnenmesidir” diyor ve “helalleşme” çağrısı yapıyor. “Üzerimizde çok kul hakkı taşıyoruz” diyor ve şunları ekliyor: “Ben her topluma girdiğimde ‘Bende hakkı olduğunu düşünen varsa lütfen söylesin helalleşelim’ diyorum. Ama yönetim noktasında bir insan, bu maliye bakanı olur, bir başbakan olur, bir cumhurbaşkanı olur yerine göre aldığı bir yanlış kararla milyonların kul hakkına girmişse o çok kötü.”

İstişare zemininden uzaklaştık

BBC’nin haberine göre Arınç, partinin ilk dönemine referansla, “O günkü birlikte karar almak veya kolektif akıl dediğimiz en azından çok önemli konuları istişare ettiğimiz hallerden çok uzaklaştık” diyor ve ekliyor: “Bu işin doğasında var mı? Bilmiyorum. Yani tek adamlık veya bize özgü bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi bunu gerektiriyor? “Bu kadar yoğun mesaisini sayın cumhurbaşkanımız bilerek ve isteyerek mi karşılıyor? Ondan emin değilim. Yani bir insan keşke yetki ve sorumluluk vererek işleri taksim etse.”

Mevcut sistem revize edilmeli

Arınç’ın en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin oldu. Mevcut sistemin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Arınç, Cumhurbaşkanı’nın çok geniş yetkilere sahip olduğunu belirterek karar alma süreçlerinde daha güçlü denetim ve istişare mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu savundu. AKP’nin ilk dönemindeki karar alma süreçleriyle bugünü karşılaştıran Arınç, partide kolektif aklın zayıfladığı görüşünü dile getirdi.

Haber Merkezi