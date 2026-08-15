Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz onlardan önce de nice nesilleri helâk ettik. Bu onlara ders olmadı mı? Halbuki kendileri de onların yurtlarında gezip duruyorlar. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Tâhâ Sûresi: 128 HADİS: Cennet ehlinin içinde bulunduğu nimet hariç her nimet geçicidir. Cehennem ehlinin üzüntüsü hariç her üzüntü sona erer. Camiü’s-Sağir, No: 3024

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