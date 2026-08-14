MOSSAD’a ABD eleştirisi artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail kaynaklı bir “İran tehdidi” istihbaratına dayanarak Ankara’da uçağını değiştirmesi, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olurken, istihbarat süreçlerine yakın bazı isimler, bunun “İsrail’in Amerikan politikalarını etkilemeye” yönelik çabalarının bir örneği olduğunu belirtti.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde bazı ABD’li yetkililerin, “İsrail’in ABD’yi İran savaşının içinde tutmak için” bu tür manevraları yaptığı ve “bu şekilde Amerikan dış politikasını etkilemeye çalıştığı” yönündeki görüşlerine de yer verildi. Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İran tehdidiyle ilgili İsrail kaynaklı istihbaratı “hayal ürünü” şeklinde tanımladı. Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent ise, söz konusu istihbaratın, “Amerikan siyasetini etkilemeye yönelik bir çaba” olduğunu belirtti. AA

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