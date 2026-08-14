İranlı komutan: ABD ordusu düşündüğümüzden zayıf çıktı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, ABD ile uzun süreli bir çatışmayı sürdürebileceklerine inandığını açıkladı.

PBS’e verdiği röportajda Nakdi, Tahran’ın hedefinin “düşmanın bir daha bize saldırmaya cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık düzeyine ulaşmak ve böylece güvenlik içinde yaşayabilmek” olduğunu söyledi.

İranlı komutan, çatışmanın uzamasının Tahran’ın askeri deneyimini artırdığını kaydederek İran’ın daha önce ABD ile gerçek bir savaş deneyimi yaşamadığını belirtti.

Nakdi, “Bu beş ayda nasıl savaşacağımızı öğrendik. Ayrıca Amerikan ordusunun düşündüğümüzden daha zayıf olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi