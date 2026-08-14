Mısır: Mekke Anlaşmasını inceliyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dünyada büyük yankı uyandıran Mekke İttifakına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Bu konunun Mısır devlet kurumlarınca kapsamlı şekilde incelendiğini söyleyen Abdulati, “Mısır’ın üç ülkeyle de (Türkiye-Suudi Arabistan ve Pakistan) siyasi alanlarla sınırlı olmayan, ayrıcalıklı ilişkileri bulunuyor. Mısır, üç ülkeyle ikili ilişkilerini ilerletmeye önem veriyor” dedi. Mekke Savunma Anlaşması’na işaret eden Abdulati, “Savunma alanları söz konusu olduğunda ve bu konuda yükümlülükler bulunduğunda, Mısır Anayasası ve hukuki yükümlülükler doğrultusunda kapsamlı incelemeler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Abdulati, “Bu konunun en başından beri farkındayız ve karar alınması amacıyla Mısır devleti içinde kapsamlı şekilde inceleniyor” ifadelerini kullandı. AA

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