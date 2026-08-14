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Çiftçi eylülde mazot kullanmayacak mı?

14 Ağustos 2026, Cuma 23:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “çiftçinin tüccarın, sanayicinin eline, vahşi kapitalizmin serbest piyasa düzenine atıldığını ve kaderiyle baş başa bırakıldığını” ifade etti.

Tarımın en önemli girdilerinden birinin mazot olduğunu ve sektörün 3,5 milyar litre mazot kullandığını belirten Sarıbal, eşelmobil sisteminin ay sonuna kadar kaldırıldığını, 17 gün boyunca ÖTV’nin sıfırlanacağını ifade etti. Sarıbal, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Anlattık ama daha sonra üçer lira, üçer lira her ay ilave edilecek ve yıl başına geldiğimizde 13 lira gibi bir fiyat ÖTV’ye ilave edilecek. İran krizi, İran Savaşı sürecinde bu azaltıldı, eksiltildi, sıfırlandı. Şimdi de ağustos sonuna kadar sıfırlanıyor ama eylülden itibaren... Peki eylülde çiftçi mazot kullanmayacak mı? Örneğin hububat ekenler, arpa, buğday, kış ürünleri ekenler, onlar ne yapacaklar?”

Mehmet Kara - Ankara

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