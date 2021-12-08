"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya'da Olaf Scholz dönemi

08 Aralık 2021, Çarşamba 12:55
Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.

Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.

Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.

Scholz, Mecliste yemin ettikten sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek, yeni bakanlar Steinmeier’den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden Meclise dönecek.

Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eayleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı yapmıştı.

Etiketler: Almanya, Olaf Scholz
Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya, Olimpiyat Oyunları'nı boykot edecek

    Almanya'da Olaf Scholz dönemi

    Mozambik'te 2 milyona yakın kişi gıda kriziyle karşı karşıya

    Riyad: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yanlış kişi

    DSÖ'den 'aşı zorunluluğu' açıklaması

    ABD'de 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı

    İsrail, utanç duvarını tamamladı

    Beşiktaş, Borussia Dortmund'a farklı yenildi

    2 saatlik dikat çeken görüşme: Biden'dan Putin'e 'güçlü ekonomik yaptırım' uyarısı

    Televizyon karşısında çok vakit geçiriyorsanız dikkat

    Mehmet Altan Yeni Asya için yazdı: Çare Çin Modeli değil, AB reformları

    Son 24 saatte 198 kişi vefat etti, 22687 kişinin testi pozitif çıktı

    Instagram, gençlere "mola ver" diyecek

    Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

    Tıbbî cihaz ithalatı durma noktasında

    Kriz matbaaları da vurdu

    Çin modeli yoksullaşma getirir

    Bir litre süt 10 liraya dayandı

    Şimdilik erteledi

    Kanı durdurun çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve Abdülhamid
    Ahmet BATTAL

    Bunun adı da çöküştür
    Genel

    Mehmet Altan Yeni Asya için yazdı: Çare Çin Modeli değil, AB reformları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadâkat azaldıkça köpekler çoğalıyor
    Cevher İLHAN

    İktidarın panikli seçim tepkisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Niçin?
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’da giyim kuşam ölçüleri
    Genel

    Beşiktaş, Borussia Dortmund'a farklı yenildi
    Genel

    İsrail, utanç duvarını tamamladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.