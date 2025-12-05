Almanya’da başörtüsü engel sayıldı

Almanya’da mahkeme başörtülü bir kadının hâkimlik-savcılık başvurusunu reddeden bakanlığı haklı buldu.

Davacı hukukçu kadın, Hessen eyaletinde hâkimlik-savcılık yapmak için başvurmuş, mülâkatta soru üzerine “Başörtü takmak benim için dinî bir yükümlülük ve duruşmalarda çıkaramam” demişti. Başvuru Hessen eyaleti Adalet Bakanlığı’nca devletin ‘tarafsızlık ilkesini zedeleyeceği’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Başörtüsü, vazifesine engel görüldü

Darmstadt İdare Mahkemesi, “tarafsızlık ilkesi” gerekçesiyle başörtülü bir kadının hâkimlik-savcılık başvurusunu reddeden bakanlığı haklı buldu. Mahkeme, bir hukukçunun mahkeme salonunda başörtüsüyle görev yapmak istemesi durumunda, onun hakimlik veya savcılık görevine uygun görülmeyeceğini açıkladı.

Din hürriyetine müdahale

DW Türkçe’nin haberine göre mahkeme, başörtüsünün sadece duruşmalarda çıkarılması istendiği için bu talebin din hürriyetine asgarî bir müdahaleyle sınırlı olduğuna hükmetti. Mahkeme, karara karşı temyiz yolunu açık bıraktı.

Almanya’nın ilk ayıbı değil

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir mahkeme de Ekim ayında fahrî yargıçlık yapmak isteyen bir kadının açtığı davada benzer bir karar vermişti. Benzer bir karar geçen yıl Temmuz’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde gündeme gelmiş, davacı kadın konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. AYM henüz karar vermedi.