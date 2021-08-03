Arakanlı Müslümanlarda Kovid-19 tehlikesi

HİNDİSTAN’IN BAŞŞEHRİ YENİ DELHİ’DE MÜLTECİ KAMPLARINDA KALAN ARAKANLI MÜSLÜMAN MÜLTECİLER, YAŞANAN AŞI KITLIĞI SEBEBİYLE KOVİD-19 SALGININA KARŞI SAVUNMASIZ KALDI.

Hİndİstan’ın başşehri Yeni Delhi’de mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, ülke genelinde yaşanan aşı kıtlığı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı savunmasız kaldı. Hindistan’da mültecilere yönelik aşılama başlamış olsa da bazı kamplarda aşı yetersizliği sebebiyle tek bir mülteciye dahi Kovid-19 aşısı yapılamadı. Kovid-19 aşısının iki dozuna da ulaşabilenlerin oranının sadece yüzde 7 olduğu belirtilirken, yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşı kıtlığının kritik seviyelere ulaştığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelere, olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalan ve ciddî sağlık sorunlarına sahip olan mültecilerin aşılanmasına öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yetkili Sajjad Malik, zorunlu olarak kalabalık gruplar halinde hayatlarını idame ettirmek durumunda kalan mültecilerin, temiz suya ve temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşadığını vurgularken, söz konusu olumsuz şartların, mültecileri virüse karşı daha savunmasız hale getirdiği konusunda uyardı.

AŞI YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE MÜLTECİLERE YÖNELİK PLANLAMALAR AKSADI

Dünya genelinde 160’tan fazla ülke aşı programına mültecileri dahil etse de yaşanan aşı yetersizliği sebebiyle mültecilere yönelik planlamalar bazı ülkelerde askıya alındı.

DSÖ verilerine göre, uygulanan aşıların yüzde 85’i zengin ülkelerde yapılırken, BM’nin aktardığı bilgilere göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 26 milyon mülteci aşılanmak için mücadele ediyor. Bangladeş gibi ülkeler aşılama kampanyası konusundaki umutlarını, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) bağladı.