Fransa'da 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava sebebiyle Bretonya bölgesinde 6 bin ton kümes hayvanının telef olduğunu belirtti.

Genevard, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında aşırı sıcakların tarım ve hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Besicilerin vantilatör ve sisleme sistemleri kurabilmeleri için kredi verileceğini belirten Genevard, bu kredilerin özellikle kümes hayvanı yetiştirenlere yönelik olduğuna işaret etti. Genevard, aşırı sıcak havalardan etkilenen kümes hayvanları hakkında "Bretonya'da 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu." dedi. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığında kümes hayvanlarının serinleyemediğine işaret eden Genevard, sektöre yönelik tazminatların hızlı bir şekilde ödenebilmesi için bu hafta sigorta firmalarıyla görüşeceğini duyurdu. Genevard, su depolama kapasitelerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu kaydederek, "Depolama kapasitemizi artırmazsak, iklim değişikliğine karşı mücadele edemeyeceğiz." dedi. Bu yıl art arda krizler yaşayan tarım sektörünün ağır bir bedel ödediğini vurgulayan Genevard, bu durumu son derece endişe verici bulduğunu söyledi. Fransa'da 18 Haziran'dan itibaren etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, Paris'te 26 Haziran'da tek bir günde 109 kişi ölmüştü. Öte yandan, klimasız bazı ev, hastane ve okullarda aşırı sıcaklarla mücadele etmek için binaların camları acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplanmıştı. AA

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