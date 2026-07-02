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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

"Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı"

02 Temmuz 2026, Perşembe 11:05
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Katar'a giden İran heyetinin başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğu Doha'da İran heyetinin yalnızca Pakistan ve Katar heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Garibabadi, "Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı." dedi.

Garibabadi, "İran heyetinin görüşmeleri, özellikle Lübnan ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olmak üzere, İslamabad Mutabakat Zaptı hükümlerinin uygulanmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle ortak ve üçlü olarak gerçekleştirildi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu. İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

Garibabadi, "serbest bırakılan varlıklarla" ilgili alınan kararı açıkladı

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, Garibabadi, Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar’da bugün gerçekleştirilen görüşmelerin sona erdiğini aktaran Garibabadi, “Aralarında Merkez Bankası yetkililerinin de olduğu Katarlı heyetle yapılan görüşmelerde ilk aşamada 6 milyar doların bir bölümünün kullanımına ilişkin konular ele alındı. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı.” ifadelerini kullandı.

Garibabadi ayrıca Katar’daki görüşmelere ilişkin, izleme grubu ile alakalı acil iletişim kanalının yarına kadar kurulması ve mutabakata ilişkin eksikliklerin belgeli olarak bildirilmesine dair kararlar alındığını söyledi.

AA

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