Fildişi Sahili'nde sel ve heyelanlarda 59 kişi öldü

Fildişi Sahili'nde hazirandan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 59 kişi öldü.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkede yağışların sebep olduğu ölümlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Coulibaly, "Henüz yağmur sezonunun başında olmamıza rağmen bu yıl sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 59'a ulaştı." dedi.

En yüksek ölü sayısının yaklaşık 20 kişiyle Abidjan'ın Attecoube ilçesinde yaşandığını belirten Coulibaly, ölenlerin daha önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen ancak yeniden bu bölgelere yerleşen kişiler olduğunu söyledi.

Coulibaly, hükümetin riskli olarak belirlediği ve tahliye çağrısı yaptığı bölgelerde güvenlik talimatlarına uyan kişiler arasında ölen olmadığını kaydetti.

Yaşanan can kayıplarından duydukları üzüntüyü dile getiren Coulibaly, halkı özellikle heyelan ve sel riski taşıyan bölgeleri terk ederek yetkililerin güvenlik uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Ulusal Sivil Koruma Ofisi (ONPC) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde şiddetli yağışlar sebebiyle 18 kişi ölmüş, 79 ev sular altında kalmış ve 47 kamu altyapısı zarar görmüştü.