ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

ASEAN, Tayland-Kamboçya çatışması gündemiyle toplanıyor

22 Aralık 2025, Pazartesi 10:10
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimini sona erdirmek için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geliyor.

ASEAN, gerilimi düşürmek amacıyla bu yıl ikinci kez toplanıyor. Tayland ve Kamboçya temsilcileri, 7 Aralık’ta çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

 

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan'ın başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, Malezya ile ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde temmuz ayında çatışmaları sona erdirmek amacıyla varılan ateşkes anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, temmuzda varılan ve 26 Ekim’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi'nde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen çatışmalara yeniden başlamıştı.

Çatışmalarda Kamboçya'dan 18 sivil, Tayland'dan 21 asker ölmüş, binlerce kişi yerinden edilmişti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda taraflar birbirini sorumlu tutarken her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

AA

