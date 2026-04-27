"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Mali Savunma Bakanı, silahlı grupların saldırılarında öldü

27 Nisan 2026, Pazartesi 09:22
Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sonucu öldüğünü duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını belirtti.

Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğünü ifade etti.

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de öldüğünü bildiren Coulibaly, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara’nın ailesine ve saldırılarda ölen tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

AA

