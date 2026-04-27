Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi. İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırı anına ilişkin görüntüler de yer aldı. SOUTHCOM, 24 Nisan'da da Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor. AA

