Global Sumud Filosu organizatörlerinden Sibel Karakoç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada filonun Barselona’dan hareket ettiğini ve İtalya’ya ulaştığını bildirdi.

İtalya’da kalan gemilerle birlikte en yakın zamanda Gazze’ye hareket edeceklerini ifade eden Karakoç, şunları söyledi: “Merhabalar, selâmün aleyküm ve rahmetullah. Filomuz Barselona’dan yola çıktı, İtalya’ya vardılar. İtalya’da kalan gemilerle beraber en yakın zamanda Gazze’ye yola çıkacağız. Bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz. Herkes Gazze’de filoya katılamayabilir, ama katılamayan herkes karadan da destek vermeye devam edebilir. Duyarlılığınıza devam edin, paylaşmaya devam edin. Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.