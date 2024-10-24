Ateşkes müzakereleri yeniden başlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinde tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini belirtti.

Blinken, 7 Ekim 2023’ten bu yana 11’inci kez çıktığı Ortadoğu turu kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu’daki son durumun ele alındığı görüşmelerde, bölgedeki çatışmaların durdurulması, insani yardımın hızlandırılması ve müzakere sürecinin canlandırılması gerektiği vurgulandı. ABD’nin Gazze’de insani yardım erişimini sağlama ve çatışmaların sona erdirilmesi için farklı seçenekler üzerinde çalıştığını ifade eden Blinken, İsrail ve Hamas arasında dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerin hız kazanacağını belirtti.