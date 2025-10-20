"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze için barış gücü çağrısı

20 Ekim 2025, Pazartesi 00:57
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumak amacıyla acil uluslararası güç göndermesi çağrısında bulundu.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 17 Ekim’de Gazze şehrinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bir sivil aracı hedef alarak aynı aileden 11 kişiyi öldürmesinin “sistematik bir katliam ve yıkım politikası”nın parçası olduğunu belirtti. Filistinli yetkili, “Bu olay, işgalin Filistin halkına yönelik organize bir öldürme ve yıkım politikası izlediğini gösteriyor. Uluslararası toplum ve ABD yönetimi, saldırıları durdurmak, Filistinlilere temel ihtiyaçları sağlamak ve adaletin yanında durmak için acil adımlar atmalı” ifadelerini kullandı.

Adalet ile Filistin halkından yana tavır alın

Saldırının “insanlığa karşı savaş suçu” olduğunu belirten ve İsrail hükümetini tamamen sorumlu tutan Fettuh, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumak amacıyla acil uluslararası güç göndermesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Bu suç münferit bir olay değil, suçluların hesap vermesini ve saldırıların durdurulmasını engelleyen uluslararası toplumun açık bir biçimde kayıtsız kaldığı bir ortamda öldürme ve yıkıma dayalı sistematik bir politikanın parçasıdır.”

Fettuh, uluslararası taraflar ile ABD yönetimine saldırıların tamamen durdurulması, Filistin halkının gıda, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve adalet ile Filistin halkının haklarından yana tavır alınması çağrısında bulundu. Fettuh ayrıca, aracın “sözde sarı hatta yaklaştığı” gerekçesiyle hedef alınmasının, uluslararası insanî hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

 

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze için barış gücü çağrısı

    Kamuda tasarruf yine hayal

    Elektrikte “gizli zam” tartışması

    Sokak çeteleri huzuru tehdit ediyor

    Hükümet tarımı unuttu

    KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2 golle yendi

    “Savaşa son vermek için ‘tüm Donetsk’i verin”

    Sofrada adalet yoksa toplumda huzur olmaz

    ABD, “Kral’a Hayır” dedi

    Asgarî ücret görüşmeleri öncesi kritik toplantı

    Otokrasi mi, demokrasi mi?

    'İsrail işlediği suçları ve saldırıları örtbas etmek için propaganda yapıyor'

    Kaybolan Alzheimer hastası 9 gündür bin kişilik ekip tarafından aranıyor

    Osmaniye Sumbas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    'Rusya savaşı bitirmek istemiyor'

    İsrail Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

    Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını uyardı

    Paris'te müzeden "paha biçilemez" tarihi mücevherler çalındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze için barış gücü çağrısı
    Genel

    Bediüzzaman'ın Mübarek Süleyman'ı
    Genel

    Medresetüzzehra projesi, İslâm birliğinin anahtarıdır
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.