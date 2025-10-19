Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında misafir ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybına izin vermedi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 41. dakikada Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, birkaç pozisyon üretmesine karşın son paslarda başarılı olamadı. Konuk ekip, 59. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Golün ardından yarı sahasına çekilen ve hücuma çıkmakta zorlanan Fenerbahçe, kalan bölümde kalesinde gole izin vermedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

İlk yarı

2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.

21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Grbic uzanarak gole engel oldu.

59. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Johnson'un pasında sağdan ceza sahasına giren Serginho çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Tarık'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada Fatih Karagümrük net pozisyondan yararlanamadı. Berkay Özcan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Balkovec'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin sert şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi. Dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazından Tiago Çukur tamamladı ancak Tarık meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında soldan ceza sahasına giren En-Nesyri çaprazdan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Grbic'ten dönen topu yakın mesafeden Asensio tamamladı ancak üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

83. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Balkovec oyun dışına gönderildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin maçın 21. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 19. dakikasında ceza sahası içinde Dorgeles Nene, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Ali Şansalan, pozisyonu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi.

Hakem Şansalan, 21. dakikada pozisyonu izlemesinin ardından penaltıya hükmetti.

23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Talisca ligdeki 3. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

Antalyaspor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Talisca, Fatih Karagümrük'e karşı da golünü aynı şekilde buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 4'e çıkardı.

Asensio 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Müsabakanın 41. dakikasında topu ağlara gönderen Asensio, Kasımpaşa maçının ardından Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

Karagümrük 10 kişi tamamladı

Fatih Karagümrük, maçın 83. dakikasında 10 kişi kaldı.

Konuk ekipte 21. dakikadan sarı kartı bulunan Jure Balkovec, 83. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Domenico Tedesco: "Büyük bir problemimiz var, bugünkü oyunda 6 gol atmamız gerekiyordu

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının yakaladığı pozisyonları değerlendirememesinin büyük bir problem olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, oyun anlamında zorluk çektiklerini belirtti.

Takımının 4-3-3 sistemiyle sahada yer aldığına vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Bizce bu takıma ve oyunculara en çok uyan sistem bu. Oyuncular oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Bizce bu sistem hem takıma hem de Fenerbahçe'ye en uygun sistem ama bu sistemi oynamak zor. Zorluklar olduğu için de çalışmamız gerekiyor. Milli arada günde 2 antrenman yaptık ama elimizde sadece 10 oyuncu vardı. Takımın bugün ilk yarıdaki oyunundan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda da 60. dakikaya kadar iyiydik. Büyük bir problemimiz var, bugünkü oyunda 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 gol atmalıyız demiyorum ama en azından 3. golü atmamız gerekirdi. Rakipler de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve maçlar zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü oynanacak Stuttgart maçının zor olacağını dile getiren Tedesco, "Nice'e karşı oynadığımız maç da kolay değildi ama kazanmıştık. Stuttgart da iyi bir takım. UEFA Avrupa Ligi, ligdeki işleri zorlaştırabiliyor, çünkü ligdeki rakipler haftada 1 maç yapıyor. Bugün taraftarların mutsuz olduğunu düşünmüyorum. İlk 60 dakika çok iyi performans sergiledik. Rakibimizin ilk ya da ikinci şutunda golü buldu. Bizim ise o dakikaya kadar 14 pozisyonumuz vardı. Bizim bu pozisyonları golle sonuçlandırmamız gerekirdi çünkü büyük takımlar girdiği pozisyonları değerlendirirler." açıklamasını yaptı.

"Bu ritme alışmamız gerekiyor"

Karşılaşmada bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandıklarını belirten Domenico Tedesco, tüm maçlarda 5 değişiklik yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Takımının oyun ritmine alışması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Benim futbolum bu. Baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım istiyorum. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini sevmiyorum ama gücünüz kalmadığında bu oluyor. Gol yemeyi ben de sevmiyorum ama 2-1 dahi olsa planımızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum. İyi bir yoldayız, bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce oynansaydı bu maç 2-2 biterdi. Tabii bu bir hissiyat." diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında 2. golü kaydeden isim olan Asensio'nun maç içinde boşluk bulabilen bir isim olduğunu söyleyen Tedesco, İsmail Yüksek'in de performansını "harika" olarak değerlendirdi.

Başkan Sadettin Saran'ın takıma psikolog tutulduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben buraya geldiğimde çalışmak için iştahlı bir takım gördüm. Takımı çok tanıyacak vaktimiz olmadan Trabzonspor maçına hazırlandık. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Bizler doğru oyunculara sahibiz. Bu pozitif bir durum. Burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarına bakmıyorum, ben kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz ve düşünecek çok vaktimiz oluyor. Bu sebeple ben Galatasaray'ı düşünmüyorum, kendi maçlarımıza odaklanıyorum. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak."

Devre arası transferleriyle ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Tedesco, Stuttgart maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizerek "4 günde bir maç oynuyoruz. Yarından itibaren Stuttgart maçına çalışmaya başlayacağız. Çok önemli bir maç. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz. Transfer dönemi için çalışan birçok insan var. Zamanı geldiğinde gerekli durum konuşulur." ifadelerini kullandı.

Tedesco, basın toplantısının ardından sarı-lacivertli takımda medya direktörlüğü görevine getirilen Nihat Mangura'yı da tebrik ederek "İlk maçında 3 puan aldık. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Takımımla gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettiler"

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, mağlubiyete karşın takımının çok iyi mücadele ettiğini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Licka, Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başladı.

Fenerbahçe'ye saygı duymaları gerektiklerini belirten Licka, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok teknik oyunculara sahipler. En-Nesyri, Szymanski gibi isimler bugün yedek kulübesinde oturuyordu." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın kendileri açısından iyi geçtiğini aktaran Licka, "Bizim için ders almak adına iyi bir maçtı. Oyuncularımın bazıları Süper Lig seviyesine alışık değiller. Böyle maçlardan ders alırsınız. Bu maçtan önce acı çekeceğimizi biliyorduk. Oyuncularım çok hızlı çıkışlar yaptı. İkinci yarıda daha özgüvenliydik. Bence Fenerbahçe de koyduğumuz karakter sebebiyle şaşırdı. Değişikliklerden çok memnunum. Berkay ve Ahmet Sivri oyuna çok iyi girdi. Kayserispor maçımız var ve bu maçtan çıkardığımız derslerle o maça çıkacağız. Bugün takımımla gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettiler." açıklamasında bulundu.

Takımın 9 maç sonunda 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performansla son sırada yer almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çek teknik adam, "Hoca benim ve sonuçların hepsinden sorumlu olan da benim. 9 maç ve sadece 1 galibiyet, 8 mağlubiyet. Bu da çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Oyuncularımın en iyi potansiyelini bulmamız gerekiyor. Bugün oyuncularımız büyük bir karakter ve istek gösterdi. Önemli olan bundan sonraki maçlarda da göstermek. İleride daha etkili olmamız gerekiyor. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz gol atma kabiliyetimiz." diye konuştu.

Hakem kararları hakkında konuşmayı sevmediğini sözlerine ekleyen Licka, "Hakem kararları hakkında ağlayamam. Ben önce kendime, takımıma ve aynaya bakarım. Hakem hakkında bahane üretip ağlamam, maçın ardından analizimi yaparım." ifadelerini kullandı.

Licka, Berkay Özcan'la ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Ben orta sahalarımdan hızlı ve ileriye direkt oynamalarını istiyorum. Kayserispor maçında Berkay'ı belki daha fazla oynatabilirim Bunun kararını daha sonra vereceğim. Orta sahaların geriye ya da kanatlara oynamalarını asla istemiyorum, direkt kaleye yönelmelerini istiyorum. Berkay Özcan bugün yarım saat oynadı ama gayet iyi oynadı. Berkay ligin başındaki şanslarını kullandı ama ileride daha fazla süre bulabilir. Orta sahada bekleyen isimler arasında genç oyuncumuz Barış var ve ona da şans vermem gerekiyor."

Fatih Karagümrüklü futbolcu Atakan Çankaya: "Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemlidir"

Fatih Karagümrük'te oyunculardan Atakan Çankaya, sarı-lacivertli ekibe karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Atakan, ikinci yarıda çok iyi futbol oynadıklarını belirtti.

Bire birde iyi baskılar yaptıklarını vurgulayan Atakan, "Özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadık. Ön alan baskılarını iyi yaptık. İkinci yarı özelinde mücadele ettik. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst düzey oyunculara sahipler. Maçın başında üstün başladılar ve 2-0 öne geçtiler. Biz de ardından birkaç pozisyonla onları tehdit edebildik. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında mücadelemiz devam etti. Birkaç tane ciddi pozisyonumuz var." ifadelerini kullandı.

VAR kararlarına güvenmeleri gerektiğini anlatan Atakan, şöyle devam etti:

"Benim attığım bir gol vardı, galiba ofsayt. VAR'dan geldi. VAR'a güvenmemiz lazım. Güvenmezsek farklı olur. Kesinlikle güvenmemiz lazım. Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemli. Onların da kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar da atsalardı farklı olabilirdi. Bizim de değerlendiremediğimiz pozisyonlar gol olabilse daha farklı olabilirdi."

Fenerbahçe'ye Avrupa maçlarında başarılar dileyen Atakan Çankaya, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye başarılara diliyorum. Birkaç gün sonra Avrupa Ligi'nde maçları var. Onlara başarılar diliyorum. Tüm Türk halkını temsil ediyorlar. Umarım galibiyetle dönerler. Bizim desteğimiz onlarla olacak. Bize gelecek olursam hak ettiğimiz konumda değiliz. Zaman zaman çok iyi oynayıp, zaman zaman bireysel hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Bunu da düzeltebilirsek Karagümrük ligin orta sıralarına gelebilecek bir takım. Bir anda 3-4 tane üst üste galibiyet alabiliriz. Oyun ışığı onu veriyor bana. Kendi dengimizde oynadığımız takımlara bu performansı gösterebilirsek çok daha iyi olacak inşallah."