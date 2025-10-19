"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR

Gıdada büyük israf var

19 Ekim 2025, Pazar
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıdada sorunların katlanarak arttığını belirterek, “Gıdada arz açığımız var, ithalatçıyız. Gıdada üretim maliyeti sorunumuz var, girdi maliyetleri sürekli artıyor” dedi.

ANKARA - ADNAN SOLMAZ

“Et ve süt ürünlerindeki fiyat artışları o noktaya geldi ki çoğu hanede artık ya gramla bu et ve süt mamulü ürünler alınabiliyor ya da hiç alınamıyor” diyen Gürer, “Oysa özellikle çocuklarımızın proteine ihtiyacı var. Coğrafyamızın suyu, havası, çiftçisi, üreticisi, besicisi her alanda başarıyla üretim yapabilecek potansiyelde. Ama Tarım Kanunu’nda dahi millî gelirin yüzde 1’inin destek olarak verileceği yazıyor, uygulaması olmuyor” diye konuştu.

Çarşı pazar yangın yeri

Gürer şunları söyledi: “Türkiye’de yılda 2,5 milyon kamyon gıda israf sebebiyle çöpe gidiyor. İsrafın olduğu, üretimde sorunun bulunduğu ve cepte para olmadığı için raftaki ürüne erişilemeyen bir süreçte, ülkenin tarım politikasının bir bütün olarak sorunlu olmadığını söylemek mümkün mü? Üreten ürettiğinden para kazanamıyor. Aracılık sistemi var; aracılık sistemi ürünü katlıyor, katlıyor, katlıyor, rafa geliyor. Çarşı pazar yangın yeri; mutfaklarda tencereler geçmişe göre sınırlı ölçüde, sınırlı gıdayla kaynıyor.” 

