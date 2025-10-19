Elektrikte “gizli zam” tartışması

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, EPDK’nın konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 2025 sonunda 3 bin kWh’a düşürme hazırlığına tepki gösterdi.
Korkmaz, bu düzenlemenin sadece yüksek tüketimli haneleri değil, aylık 250 kWh ile asgari yaşam standartlarında olan milyonlarca aileyi de etkileyeceğini belirtti.
Uygulamanın “gizli zam” içerdiğini ve konutları ulusal tarifeden çıkarıp enerji borsasındaki dalgalı fiyatlara tâbi tutacağını söyledi.
Korkmaz, piyasa dalgalarının vatandaşa yüklendiğini belirterek bu uygulamanın kamu yararı taşımadığını söyledi.
Ankara - Anka