Hükümet tarımı unuttu

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, partisinin Yozgat Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı.

Tarımda yaşanan problemlere dikkat çeken Kayalar, “Hükümetin görevi ülke insanlarının sorunlarının çözümü ve ülkemizin daha güçlü bir ülke haline gelebilmesi için çalışmaktır. Yani görevlerini yapmaktır. Bunun başında da Türkiye’de tarım sektörü gelir. Tarım sektörü ülkemizin temel sektörüdür. Tabiî ki sanayi sektörü. Tabii ki şimdi dünyadaki yeni teknolojiler, dijital teknolojiler, ülkelerin güçlü olabilmesi için bunlar elzem. Bunlarda bizim son teknolojilere dünyayla paralel gitmemiz lazım imkan varsa önde gidelim. Gitmemiz lazım ama hepsi bir tarafa tarım sektörü temel sektörüdür. Biz 20 küsur sene oldu bu hükümet döneminde tarım sektörünü unuttuk. Tarımdaki insanımızı unuttuk. Çiftçimizi unuttuk. Çiftçimizin sorunlarının çözümü ile ilgili çalışma yapmak zorunda olduğumuzu unuttuk” dedi.

Çiftçiler sıkıntı içerisinde

Ürünlerin rekoltesinde düşüş olduğuna dikkat çeken Kayalar, şunları söyledi: “Bu çok acı bir şey. Bu sadece Yozgat anlamında değil. Türkiye’nin bütün tarım bölgelerinde şu anda mesela Antalya bölgesi, Adana bölgesi, Ege’nin bir büyük kısmı, bunların hepsinde çok büyük çiftçiler var. Ülke genelinde hatta dünya ölçeğinde olan, üretim yapan insanlarımız var. Bunların hepsi sıkıntı içerisinde. Daha büyük sıkıntı seslerini duyuramamak, muhatap bulamamak. Muhatap bulamıyorlar. Bugün Tarım Bakanı’nın ülkedeki tarımla uzaktan yakından ilgisi yok. Sorunlarla ilgisi yok. Bu sorunlarla ilgili sadece bürokrat ağzına bakarak bu sorunlar çözülmez ve çözülmüyor.” Hayvancılık sektörüne de değinen Kayalar, 11 yıl içerisinde 11 milyon dolar canlı hayvan ithalatına ödeme yapıldığını ileri sürdü.

