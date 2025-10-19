"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

İsrail Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

19 Ekim 2025, Pazar 14:59
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da gece saatlerinden sabaha kadar düzenledikleri baskınlarda 3'ü çocuk en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin baskında aralarında 3'ü çocuk, birkaçı da eski tutuklu olmak üzere en az 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde de gece boyunca geniş çaplı baskınlar düzenledi. Çok sayıda eve baskın yaparak sorgulama, darp ve yıkım eylemleri gerçekleştiren İsrail askerleri, bazı evlerde ve altyapıya ciddi zarar vererek sabaha karşı kentten geri çekilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, vurdukları yaralı Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye götürülmesini engelledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da bir mülteci kampına düzenledikleri baskında yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesini engelledi, onlara tepki gösteren Filistinli kadını darbetti.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Ayn Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Baskında, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

İsrail askerleri vurarak yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesini engelledi.

O anlara ait görüntüde yaralı Filistinlinin yerde yattığı, sağlık ekiplerinin ise ambulansla hastaneye götürmek için hazırlık yaptığı görülüyor.

Bölgeye gelen İsrail askerleri ise sağlık çalışanlarının yaralı Filistinliyi hastaneye götürmesini engelliyor.

Filistinli kadını darbettiler

İsrail askerlerinden biri, yaralının hastaneye götürülmesini engelledikleri için tepki gösteren bir kadını da darbetti.

İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi üzerinde uzandığı battaniyeden sürükleyerek bölgeden götürdüğü kameraya yansıdı.

Hastanede öldü

Sağlık ekiplerinin çabası sonrası İsrail askerlerinin elinden alınan yaralı Filistinli, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Filistinlinin öldüğü bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sofrada adalet yoksa toplumda huzur olmaz

    'İsrail işlediği suçları ve saldırıları örtbas etmek için propaganda yapıyor'

    Kaybolan Alzheimer hastası 9 gündür bin kişilik ekip tarafından aranıyor

    Osmaniye Sumbas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    'Rusya savaşı bitirmek istemiyor'

    İsrail Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

    Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını uyardı

    Paris'te müzeden "paha biçilemez" tarihi mücevherler çalındı

    UCM, talebi reddetti

    Yolsuzluk tutuklamaları

    Bakan Şimşek’e göre her şey yolunda

    Adalet sofradan başlar

    2026'da yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inanıyor

    İsrail, Batı Şeria'ya buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı

    Gıdada büyük israf var

    Paramız pul oldu

    Karahallı Clandras Şelalesi

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    UCM, talebi reddetti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yolsuzluk tutuklamaları
    Genel

    İsrail, Batı Şeria'ya buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı
    Genel

    Bakan Şimşek’e göre her şey yolunda
    Genel

    Adalet sofradan başlar
    Genel

    2026'da yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inanıyor
    Genel

    'İsrail işlediği suçları ve saldırıları örtbas etmek için propaganda yapıyor'
    Genel

    Paris'te müzeden "paha biçilemez" tarihi mücevherler çalındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.