"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek

20 Ekim 2025, Pazartesi 14:09
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması planına destek verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasına ilişkin kurallar konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin Rusya'dan doğal gazı ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik taslak yönetmelik konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonlarını belirledikleri kaydedildi.

Rusya'ya enerjide bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan plan doğrultusunda hareket edildiği anımsatılan açıklamada, "Teklif edilen yönetmelik, Rusya'dan boru hattı gazı ve LNG ithalatına yasal olarak bağlayıcı biçimde kademeli bir yasak getiriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2028'den itibaren Rus gazına tam bir yasak uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, plan kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni sözleşmeler, 17 Haziran 2026'dan itibaren mevcut kısa vadeli sözleşmeler ve 1 Ocak 2028'den itibaren uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı biçimde sonlandırılacağı belirtildi.

Mevcut sözleşmelerde yapılacak değişikliklere yalnızca dar kapsamlı biçimde izin verileceğine işaret edilen açıklamada, tedarikteki sorun yaşayacak denize kıyısı olmayan AB ülkelerine bir miktar esneklik sunulabileceği bildirildi.

Söz konusu yasa teklifi AB Konseyi ve AP tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB, 2021 yılı itibarıyla kullandığı doğal gazın yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. AB'nin Rusya'dan gaz tedarik oranı geçen yıl yüzde 19'a kadar geriledi.

Pek çok AB ülkesi halen Rusya'dan LNG ve boru hattı gazı almayı sürdürüyor.

Gazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa enerji piyasasının zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir." dedi.

Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin'e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

Çin ve Rusya'nın, doğal gaz pazarının en önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Miller, "Bölgesel açıdan konuşursak, şüphesiz, çok yakın gelecekte gaz piyasasının mimarisi, en büyük gaz üreticisi Rusya ve en büyük gaz tüketicisi Çin tarafından belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Aleksey Miller, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin de "Avrupa'daki durum hakkında konuşursak, oldukça zor bir durumdalar. Önce yenilenebilir enerji konusuna güçlü bir şekilde eğildiler ve bazı açılardan da başarılı oldular. Bazı ülkeler tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar üzerinden tedarik ettiklerini duyurdular." açıklamasında bulundu.

Yaşanan "doğal bir olay" neticesinde durumun değiştiğine işaret eden Miller, "Arktik antisiklonu nedeniyle güneş ve rüzgar yoktu ve yenilenebilir kaynakların enerji karışımına katkısı sıfıra geriledi. Avrupa, geleneksel hidrokarbon kaynaklara ulaşma savaşını kaybetti." diye konuştu.

Miller, kış döneminin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir. Bu durum, kimsenin saklamadığı verilerden anlaşılıyor. Kışın Avrupa doğal gaz piyasasında dalgalanmalar olacaktır." bilgisini paylaştı.

AA

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hong Kong'da kargo uçağı inişte denize sürüklendi

    Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek

    Meteoroloji Kıyı Ege ile yurdun doğu kesimlerini uyardı

    Fransa tarihi eser hırsızlarını arıyor

    "Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"

    Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

    Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

    Hatay'da sağanak: Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış

    ''Ben hiç de kral değilim"

    Meksika'daki sel afetinde sayısı 76 kişi öldü

    Gazze için barış gücü çağrısı

    Kamuda tasarruf yine hayal

    Elektrikte “gizli zam” tartışması

    Sokak çeteleri huzuru tehdit ediyor

    Hükümet tarımı unuttu

    KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2 golle yendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Medresetüzzehra projesi, İslâm birliğinin anahtarıdır
    Genel

    Bediüzzaman'ın Mübarek Süleyman'ı
    Genel

    Gazze için barış gücü çağrısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ''Ben hiç de kral değilim"
    Genel

    "Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"
    Genel

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu
    Genel

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış
    Genel

    Fransa tarihi eser hırsızlarını arıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.