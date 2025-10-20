"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ

Bediüzzaman'ın Mübarek Süleyman'ı

20 Ekim 2025, Pazartesi
Bediüzzaman Hazretlerinin "Mübarek Süleyman" dediği, sâfî kalpli, dürüst talebesi Süleyman Köse Ağabeyi vefatının 62. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.

Risale-i Nurda "Mübarek Süleyman" olarak bahsedilen Süleyman Köse, 1898 yılında Barla’da dünyaya gelmiş ve 20 Ekim 1963 tarihinde ahirete intikal etmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’da yaşadığı sürgün yıllarında mahalle komşusu olan Süleyman Köse, kendisine ait yeterli arazisi olmadığından başkalarının işlerinde ücretle çalışarak geçimini sağlayan bir zattır. Çok dürüst ve güvenilir olduğundan Barlalılar işlerinde hep onu tercih edermiş.

“Bize helâl olur mu?”

Çam Dağı'nda, insanlardan uzakta, uzun tefekkür gecelerinden birinde Süleyman Ağabey Üstad Bediüzzaman’a misafir olmak ister. Olayın hikâyesi şöyledir: Barla’nın Çam Dağlarında Bediüzzaman’a misafir olan bu temiz kalpli, mübarek insan ısrarla Cuma gecesi Üstadın yanında kalmak istemişti. Üstad, müteessifâne, "Küflenmiş bir parça ekmeğimiz var; bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız ve bu sâfi-kalb adama ne diyeceğim" diye düşünürken koca bir ekmek, katran ağacının üstünde görünür. Bediüzzaman: "Süleyman müjde Cenab-ı Hak bize rızık verdi" deyince, safi kalpli Süleyman, cevaben: "Bu ekmek bize helÂl olur mu?" diye sorar. Bediüzzaman ondan bu safiyet dolu sözleri işitince: “Vay mübarek vay!...” der. İşte bu hadiseden sonra, sâfî kalp Süleyman’ın ismi “Mübarek Süleyman” olarak kalmıştır.

Vefatı

Mübarek Süleyman Ağabey, 1963 yılında Barla’da hastalanır, onu Isparta Devlet Hastanesi’ne götürürler. Dört-beş gün sonra 20 Ekim’de vefat eder. Cenazesini dostları alıp Doğancı Mezarlığı’na defnederler. Mekânı Cennet olsun.

İstanbul - Mehtap Y. Yükselten

 

