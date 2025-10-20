Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

Mısır: Gazze Şeridi'nin yeniden imarına en kısa zamanda başlanmalı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.

Abdulati'nin, İtalyan, Alman, Kanadalı ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüşmelerinde, Gazze'nin yeninden imarı için Mısır'da düzenlenmesi planlanan Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'nın hazırlıkları ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı, Filistin halkının haklarını koruyan, Arap ve İslam ülkeleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki barış planına uygun kapsamlı bir vizyon çerçevesinde Gazze'nin yeniden imarının en kısa sürede başlaması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları ise Mısır'ın bölgesel istikrarı desteklemede oynadığı rolden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve kasım ayında yapılması planlanan uluslararası konferansın hazırlıkları çerçevesinde Kahire ile koordinasyonu sürdürmeyi istediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, zeytin toplayan Filistinli yaşlı bir kadını darbetti

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Ramallah'ta yaşanan saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

Videoda, maskeli ve elinde sopa tutan Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, yaşlı bir kadının yere düşene kadar başına tekrar tekrar vurduğu, ayrıca zeytin hasadına katılan başka iki kişiye de saldırdığı görüldü.

Turmusaya Beldesi Halk Komiteleri aktivisti ve görgü tanığı Avad Ebu Semra ise saldırının beldenin doğu bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ebu Semra, "Zeytin toplarken yerleşimciler saldırdı ve peşimizden geldi. Bir kadın biraz gecikince, yerleşimci sopayla başına vurdu ve bayılmasına neden oldu. Aynı yerdeki hasada destek için orada bulunan 2 kişiye de saldırdı; birinin eli kırıldı." dedi.

Aktivist Ebu Semra, yaralanarak hastaneye kaldırılan elli yaşlarındaki Afaf Salih Ebu Aliya'nın durumunun iyi olduğunu aktardı.

BM yetkilisinden olaya tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıldır dünyanın Batı Şeria'dan bu tür görüntüleri izlediğini" belirterek olayı kınadı.

Albanese "Peki, dürüst İsrailliler, Tel Aviv’de protesto edenler nerede? Kendi vatandaşlarının serbestçe suç işleyen davranışlarını durdurma konusunda herhangi bir sorumluluk hissetmiyorlar mı?" sorularını sordu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştü.

Abbas görüşmede, Trump'ın planının "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail’in Gazze’den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini" kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısında bulundu.

Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze Şeridi’nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Abbas, Filistin devletinin, Trump, tüm arabulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fletcher ise, Abbas'a Gazze ziyareti, bölgedeki insani durum ve BM'nin yardım ulaştırma çabaları hakkında bilgi verdi.

BM yetkilisi ayrıca Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek, Gazze'nin yeniden inşası ve iyileştirme planlarına yönelik adımların uygulanması ve koordinasyonun artırılması konularını görüştü.

Görüşmede, yeniden inşanın Filistin liderliğinde, Arap ve uluslararası ortakların desteğiyle yürütülmesi gerektiğini yineleyen Mustafa, Filistin devleti ve kurumlarının Gazze'de sahada faaliyet göstermesinin ve BM kurumları aracılığıyla çabalarının desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Mustafa, Gazze İdari Komitesi'nin Filistin devletinin liderliğinde faaliyet göstermesi ve orada bir idari veya güvenlik boşluğunun oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Fletcher ise, BM kuruluşlarının Filistin devleti kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmasının alternatifi olmadığını ve bunları devre dışı bırakmanın yardım ve yeniden inşa çabalarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli öldü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

Beldedeki bir evin hedef alındığı başka bir saldırıda da bir kişi öldü.

Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı

İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli öldü.

Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli öldü, 13 Filistinli yaralandı.

Nusayrat'ın batısındaki saldırıda da bir kişi daha öldü.

İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü.

İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda biri tahliye edilmiş iki evi hedef aldı, 4 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı.

Gazze hükümeti: İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 97 Filistinli öldü

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin öldüğü, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkesin halen yürürlükte olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.

İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.